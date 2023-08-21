Гаджиев объяснил, почему «Спартак» не является претендентом на чемпионство

Футбольный функционер Гаджи Гаджиев поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в текущем сезоне Российской премьер-лиги

«Если команда в среднем за игру пропускает два мяча, ни о каких претензиях на чемпионство речи быть не может. До этой игры с «Зенитом» за шесть матчей «красно-белые» пропустили 12 мячей», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если команда хочет выиграть чемпионат, то она должна забивать по три-четыре мяча в ворота любого соперника.

После пяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.

Следующим соперником «красно-белых» станет «Ахмат» (26 августа).