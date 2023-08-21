Полузащитник Бактиёр Зайнутдинов действительно стал футболистом «Бешикташа». На сайте Турецкой федерации футбола размещена информация о том, что 25-летний Зайнутдинов был зарегистрирован как игрок «Бешикташа» в понедельник. Контракт казахстанского футболиста рассчитан до конца июня 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что за трансфер Зайнутдинова ЦСКА получил 4,5 миллиона евро. Ещё полмиллиона московский клуб сможет заработать в качестве бонусов. Кроме того, «армейцы» получат 15% от суммы следующего трансфера Бактиёра.

Отметим, что за ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов выступал с конца августа 2020 года.