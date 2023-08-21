Питерский «Зенит» в ближайшее время может сделать предложение португальской «Бенфике» в размере 45 миллионов евро по трансферу правого вингера Давида Нереса, об этом сообщает CNN Portugal.

Контракт бразильца с лиссабонским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

Ранее 26-летний футболист выступал за амстердамский «Аякс» и украинский «Шахтёр». Также на его счету семь игр за национальную сборную Бразилии, за которую он дебютировал в 2019 году.

«Зенит» после пяти туров РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице.