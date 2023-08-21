Нгамалё: «Мы привыкли к Личке»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё сообщил, что игроки «бело-голубых» уже привыкли к требованиям главного тренера команды Марцела Лички.

Напомним, чешский специалист возглавил «Динамо» нынешним летом, перейдя из «Оренбурга».

«Сейчас много ожиданий от нашей команды, мы продолжаем работать, чтобы выступать так же, как в матче с ЦСКА. Мы привыкли к Личке, он — отличный тренер. Следуем всем его указаниям и поэтому у нас всё хорошо получается», — цитирует Нгамалё «Спорт-Экспресс».

В пяти турах РПЛ динамовцы набрали 10 очков и сейчас занимают третье место в турнирной таблице. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 26 августа против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени.