Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в понедельник стал участником дорожно-транспортного происшествия. В нём столкнулись два дорогих автомобиля Mercedes. Фото с места событий, на которой видно Писарского, опубликовал телеграм-канал «Бегун».

Важно отметить, что Писарский в ДТП не пострадал.

«Всё нормально, но времени говорить у меня сейчас нет», - сказал футболист, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Стоит сказать, что из-за проблем со здоровьем Владимир Писарский в сезоне 2023/2024 пока что на поле не появлялся. «Крылья Советов» в пяти прошедших турах Премьер-лиги смогли набрать восемь очков.