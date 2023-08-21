Адиев: «Доволен переходом Зайнутдинова в «Бешикташ»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о переходе полузащитника Бактиёра Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ».

Специалист признался, что доволен состоявшейся сделкой, так как в турецком клубе планируют использовать Зайнутдинова на позиции полузащитника.

«Доволен этим переходом, потому что, по моей информации, он в «Бешикташе» будет использоваться в центральной зоне. Ему это пойдёт на пользу в том числе и в сборной, потому что мы его наигрываем на этой позиции», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Зайнутдинов провёл за ЦСКА пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сумма трансфера игрока сборной Казахстана в «Бешикташ» составила, 4,5 миллиона евро.