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Адиев: «Доволен переходом Зайнутдинова в «Бешикташ»

21 Августа 2023 • 15:32 Комментировать
Адана Демирспор
...
Бешикташ
28.08 21:00

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о переходе полузащитника Бактиёра Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ».

Специалист признался, что доволен состоявшейся сделкой, так как в турецком клубе планируют использовать Зайнутдинова на позиции полузащитника.  

«Доволен этим переходом, потому что, по моей информации, он в «Бешикташе» будет использоваться в центральной зоне. Ему это пойдёт на пользу в том числе и в сборной, потому что мы его наигрываем на этой позиции», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Зайнутдинов провёл за ЦСКА пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сумма трансфера игрока сборной Казахстана в «Бешикташ» составила, 4,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бешикташ Магомед Адиев Бактиёр Зайнутдинов
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