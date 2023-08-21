Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Я его помню ещё по работе в Казахстане, он начинал в «Таразе». ЦСКА однозначно нуждается в усилении. Молодёжь - это хорошо, но в команде должен соблюдаться баланс молодых и опытных футболистов. Галицкий тоже говорил, что в команде должны играть только свои воспитанники. И что из этого получилось? Ничего. Молодой у молодого не научится. Молодой может чему-то научиться только у опытного футболиста», - сказал Петрушин.

В пяти прошедших турах Премьер-лиги ЦСКА набрал девять очков.