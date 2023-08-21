Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Петрушин: «ЦСКА однозначно нуждается в усилении» эксклюзив

21 Августа 2023 • 15:29 Комментировать (1)
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Я его помню ещё по работе в Казахстане, он начинал в «Таразе». ЦСКА однозначно нуждается в усилении. Молодёжь - это хорошо, но в команде должен соблюдаться баланс молодых и опытных футболистов. Галицкий тоже говорил, что в команде должны играть только свои воспитанники. И что из этого получилось? Ничего. Молодой у молодого не научится. Молодой может чему-то научиться только у опытного футболиста», - сказал Петрушин.

В пяти прошедших турах Премьер-лиги ЦСКА набрал девять очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Петрушин Бактиёр Зайнутдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
21 Августа 2023 в 16:21
Только вот поже на то,что на этот сезон время уже упустили,и виноват тут Федотов,забыл снять с себя корону...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Августа
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Бабич: «Надеюсь, что помогу «Спартаку» выиграть титул»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Урал» не выдержит лидерского темпа, а «Краснодар» продолжит бороться за тройку
16:20 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Зенита» Барриос: Я бы не хотел, чтобы мы начинали сезон таким образом
16:16 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Спартак» может надёжнее действовать в защите
16:11 · Россия. Премьер-лига
​Первые слова Бабича после трансфера в «Спартак»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев объяснил, почему «Спартак» не является претендентом на чемпионство
16:01 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Зенита» Барриос высказался о победе над «Спартаком»
15:54 · Россия. Премьер-лига
​Зайнутдинов зарегистрирован как игрок «Бешикташа» официально
15:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» готов предложить «Бенфике» за трансфер Нереса 45 миллионов евро слухи
15:46 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё: «Мы привыкли к Личке»
15:38 · Россия. Премьер-лига
​Писарский попал в ДТП и дал комментарий фото
15:32 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Доволен переходом Зайнутдинова в «Бешикташ»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Спартак» сильно отстаёт от «Зенита» по уровню футболистов»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Я бы сохранил Захаряна в «Динамо»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «В ЦСКА явная нехватка кадров» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем