Кого следующего уволят в чемпионате России

Отставка Сергея Ташуева с поста тренера грозненского «Ахмата» стала первой в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Кто второй? Накануне поединка в Казани, где местный «Рубин» принимал самарские «Крылья Советов», анонсировалось второе тренерское расставание. Уже и имя сменщика называлось… Однако меч, нависший над головой Рашида Рахимова, татарские футболисты сняли. И всё-таки, кто следующий? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается определить потенциальных кандидатов на увольнение в РПЛ.

Самый урожайный – прошлый сезон

1 мая Вадим Евсеев возглавил воронежский «Факел». В прошлом сезоне это тренерское назначение стало семнадцатым по ходу чемпионата в РПЛ. Тем самым был побит рекорд девятилетней давности, когда в сезоне-2013/2014 было отмечено шестнадцать тренерских увольнений. Если брать в расчёт, что первое увольнение год назад состоялось также по итогам четвёртого тура (тогда своего поста лишился Игорь Шалимов в «Урале»), можно сказать, что «график» пока выполняется. Хотя, конечно же, рассчитывать на такое же количество – 17 (!) сегодня вряд ли приходится. И тем не менее… Порой напрашивающиеся тренерские отставки «отскакивали» в последний момент.

Евсеев набирает очки

Турнирное положение не всегда становится первопричиной увольнения. Ноль очков после четырёх туров не просто обязывало, а заставляло воронежский «Факел» добывать три очка в матче против Сергея Юрана. Он привёз свой «Пари НН» в Воронеж после виктории над клубом из Чечни, где и «заставили» написать заявление на расчёт многоопытного Ташуева. Приход в мае Евсеева и его феерическое спасение по ходу прошлого сезона даёт дополнительный кредит доверия столице нечерноземья. Даже «ноль» в графе «набранные очки» после пяти туров ему простят в Воронеже. Как тут не вспомнить «Кристал Пэлас», который начал сезон-2017/2018 в АПЛ с семи поражений подряд, причём без забитых мячей, и тем не менее смог сохранить прописку в лиге! В АПЛ такое случилось впервые с сезона-1899/1990! Но повторить достижение «Пэласа» «Факелу» не придётся. К счастью для Евсеева. 2:0 над «Пари НН» – и Воронеж ликует, как и в мае.

Рахимов, Игнашевич, Ярошик – претенденты на увольнение

Пусть и после сомнительного пенальти на исходе первой половины встречи 18 августа в матче «Рубина» против «Крыльев Советов» подопечные Рахимова отсрочили расставание с ним ещё, думается, на несколько туров.

Игнашевич, после фиаско на родном янтарном берегу от «клуба-открытия» «Урала», заставил задуматься местных боссов о своей пригодности. Расставание с «Балтикой» выглядит сейчас самой вероятной для одного из героев домашнего мундиаля-2018.

К кандидатуре потенциального сменщика наверняка стали присматриваются и в Оренбурге. Поражение в столице Чечни только понизит шансы Ярошика, несмотря на клятвенные заверения спортивного директора Дмитрия Андреева «о полном доверии» чешскому специалисту. Вот домашний матч 25 августа с ЦСКА, который прибудет в степную столицу после поражения в результате попадания «с точки» Смолова, может стать решающим для чеха. А пока что «Оренбург» является главным претендентом на вылет.

Год назад вторым был Бородюк

Вторая отставка год назад «родилась» по результатам пятого тура. Опытному Бородюку показали на дверь в «Торпедо». Третьим стал Сергей Юран. Его «Химки» шли на седьмой позиции, и это расставание стало самым резонансным и обсуждаемым далеко после всех последовавших. На опыт и построение команды не смотрят. Всем нужен результат. Исходя из этой логики, сегодня самыми вероятными кандидатами на увольнение выглядят Ярошик и Игнашевич.

Количество тренерских отставок в сезонах

Сезон Количество отставок 2022/2023 17 2021/2022 12 2020/2021 8 2019/2020 11 2018/2019 6

Константин Лицин