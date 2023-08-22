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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кого следующего уволят в чемпионате России

22 Августа 2023 • 08:03 Комментировать (6)

Отставка Сергея Ташуева с поста тренера грозненского «Ахмата» стала первой в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Кто второй? Накануне поединка в Казани, где местный «Рубин» принимал самарские «Крылья Советов», анонсировалось второе тренерское расставание. Уже и имя сменщика называлось… Однако меч, нависший над головой Рашида Рахимова, татарские футболисты сняли. И всё-таки, кто следующий? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается определить потенциальных кандидатов на увольнение в РПЛ.

Самый урожайный – прошлый сезон

1 мая Вадим Евсеев возглавил воронежский «Факел». В прошлом сезоне это тренерское назначение стало семнадцатым по ходу чемпионата в РПЛ. Тем самым был побит рекорд девятилетней давности, когда в сезоне-2013/2014 было отмечено шестнадцать тренерских увольнений. Если брать в расчёт, что первое увольнение год назад состоялось также по итогам четвёртого тура (тогда своего поста лишился Игорь Шалимов в «Урале»), можно сказать, что «график» пока выполняется. Хотя, конечно же, рассчитывать на такое же количество – 17 (!) сегодня вряд ли приходится. И тем не менее… Порой напрашивающиеся тренерские отставки «отскакивали» в последний момент.

Евсеев набирает очки

Турнирное положение не всегда становится первопричиной увольнения. Ноль очков после четырёх туров не просто обязывало, а заставляло воронежский «Факел» добывать три очка в матче против Сергея Юрана. Он привёз свой «Пари НН» в Воронеж после виктории над клубом из Чечни, где и «заставили» написать заявление на расчёт многоопытного Ташуева. Приход в мае Евсеева и его феерическое спасение по ходу прошлого сезона даёт дополнительный кредит доверия столице нечерноземья. Даже «ноль» в графе «набранные очки» после пяти туров ему простят в Воронеже. Как тут не вспомнить «Кристал Пэлас», который начал сезон-2017/2018 в АПЛ с семи поражений подряд, причём без забитых мячей, и тем не менее смог сохранить прописку в лиге! В АПЛ такое случилось впервые с сезона-1899/1990! Но повторить достижение «Пэласа» «Факелу» не придётся. К счастью для Евсеева. 2:0 над «Пари НН» – и Воронеж ликует, как и в мае.

Рахимов, Игнашевич, Ярошик – претенденты на увольнение

Пусть и после сомнительного пенальти на исходе первой половины встречи 18 августа в матче «Рубина» против «Крыльев Советов» подопечные Рахимова отсрочили расставание с ним ещё, думается, на несколько туров.

Игнашевич, после фиаско на родном янтарном берегу от «клуба-открытия» «Урала», заставил задуматься местных боссов о своей пригодности. Расставание с «Балтикой» выглядит сейчас самой вероятной для одного из героев домашнего мундиаля-2018.

К кандидатуре потенциального сменщика наверняка стали присматриваются и в Оренбурге. Поражение в столице Чечни только понизит шансы Ярошика, несмотря на клятвенные заверения спортивного директора Дмитрия Андреева «о полном доверии» чешскому специалисту. Вот домашний матч 25 августа с ЦСКА, который прибудет в степную столицу после поражения в результате попадания «с точки» Смолова, может стать решающим для чеха. А пока что  «Оренбург» является главным претендентом на вылет. 

Год назад вторым был Бородюк

Вторая отставка год назад «родилась» по результатам пятого тура. Опытному  Бородюку показали на дверь в «Торпедо». Третьим стал Сергей Юран. Его «Химки» шли на седьмой позиции, и это расставание стало самым резонансным и обсуждаемым далеко после всех последовавших. На опыт и построение команды не смотрят. Всем нужен результат. Исходя из этой логики, сегодня самыми вероятными кандидатами на увольнение выглядят Ярошик и Игнашевич.

Количество тренерских отставок в сезонах

Сезон
Количество отставок
2022/202317
2021/202212
2020/20218
2019/202011
2018/20196

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Сергей Юран Иржи Ярошик Оренбург Пари НН
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Комментарии (6)
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One Live
22 Августа 2023 в 09:32
Сейчас Спартак проиграет Ахмату и первым уволят Абаскаля)
ингерман
22 Августа 2023 в 09:09
ай настояшый цЫган.. А-ха-ха-ха! )))
the Gunner01
22 Августа 2023 в 08:11
кого уволят, наверное? Не уволятЬ!
Sparrow88
22 Августа 2023 в 08:37
Я вообще поражаюсь, как можно такой заголовок написать, черным по белому, и не увидеть ошибку )))
Wetr123
22 Августа 2023 в 09:18
Они из двух слов не могли выбрать: увольнять и уволят, вот и придумали нечто среднее😄
One Live
22 Августа 2023 в 09:33
мы люди не местные)
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