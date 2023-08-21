Бышовец: «Я бы сохранил Захаряна в «Динамо»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о перспективах экс-полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в чемпионате Испании.

Напомним, ранее Захарян подписал шестилетний контракт с клубом «Реал Сосьедад».

По мнению Бышовца, 20-летнему Захаряну стоило остаться в России, так как пока он не обладает необходимым авторитетом для выступлений в Европе.

«Я бы вообще сохранил Захаряна в «Динамо». Для его совершенствования остаться ещё на какой-то срок в «Динамо», играть с партнёрами, к которым он привык, было бы лучше», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

За первую команду «Динамо» Захарян провёл в общей сложности 89 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 25 результативных передач.

Свой ближайший матч «Реал Сосьедад» проведёт 25 августа против «Лас-Пальмаса».