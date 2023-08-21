Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Я бы не стал так однозначно отталкиваться именно от продажи Зайнутдинова. В ЦСКА явная нехватка кадров. Перешедший в «Бешикташ» Зайнутдинов добавил проблем, которые так выпукло стоят перед «армейцами». Им нечем усиливать игру команды, потому что большой группы молодых футболистов, только начинающих нюхать порох в таком серьёзном клубе, недостаточно, чтобы решать большие задачи, которые стоят перед клубом. Усиливаться надо вне зависимости от того, ушёл Зайнутдинов или нет. В любой команде должны быть люди, которые могут создать конкуренцию. Конкуренция — это всегда двигатель развития команды», — сказал Игнатьев.

Ранее сообщалось, что за Зайнутдинова «Бешикташ» заплатил 4,5 миллиона евро плюс 500 тысяч евро могут быть выплачены ЦСКА в виде бонусов.

В нынешнем сезоне 25-летний Зайнутдинов провёл за ЦСКА пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. После пяти туров РПЛ «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков.