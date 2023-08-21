​Бонгонда отметил помощь Промеса

Летний новичок «Спартака» Тео Бонгонда отметил помощь Квинси Промеса в его адаптации.

«Промес помогает мне влиться в команду. Переход в новый клуб - это всегда непросто. Но Квинси много помогал с первого дня и сделал так, чтобы адаптация прошла максимально быстро. Мы говорим на одном языке, он хороший парень», - сказал Бонгонда, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

За «Спартак» Тео Бонгонда успел провести семь матчей. В них 27-летний форвард записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

В воскресенье «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:3 в матче пятого тура Российской премьер-лиги. На текущий момент команда Гильермо Абаскаля располагается на шестой позиции в турнирной таблице. «Красно-белые» в пяти играх смогли раздобыть девять зачётных баллов.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 26 августа, - против «Ахмата» на своём поле.