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Новая девушка Наира Тикнизяна: футболист встречается с «горячей» ведущей «Матч ТВ»

22 Августа 2023 • 12:30 Комментировать (2)

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и ведущая телеканала «Матч ТВ» Яна Ромашкина, судя по всему, подтвердили свои отношения фотографией из запрещённой социальной сети. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этом.

Намёки

Совсем недавно Яна Ромашкина опубликовала фото вместе с Наиром Тикнизяном, прикрепив сердечко в левом углу и указав аккаунт футболиста. Интересно, что официально пара не подтверждала свой роман, поэтому, приходится складывать пазлы самим. В январе 2021-го Наир стал отцом, у него родился сын Эмилиан, а родила его тогдашняя девушка Тикнизяна Виктория. Отметим, что в то время игрок выступал за ЦСКА и четыре месяца скрывал рождение ребёнка, но клубный аккаунт всё же поздравил своего футболиста, и тогда все об этом узнали.

Намёки на новые отношения появились в программе «Коммент.Шоу» на YouTube ещё до публикации совместного фото. В своём ответе на вопрос: «Яна Ромашкина или забить гол?» футболист выбрал девушку.

Кто такая Яна Ромашкина

29-летняя телеведущая ведёт программу «Все на Матч!». Кроме работы на телевидении, девушка активно занимается пиаром команды из Медиалиги «Родина Медиа», которая принадлежит бывшему футболисту Дмитрию Тарасову и музыканту T-Killah. Ещё Яна часто появляется в программе на YouTube «Это футбол, брат».

Кроме футбольного интереса, у девушки есть уникальная способность. Яна может языком завязывать веточки от ягод, сравнивая себя со знаменитой сценой из детектива «Твин Микс».

Будем болеть за красивую пару в российском спорте

Остаётся только ждать официального подтверждения отношений Наира и Яны. Вряд ли пара ограничится постом в социальных сетях. Да и вообще, как вы относитесь к возможному роману этой пары? Хайп или любовь?

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ Наир Тикнизян девушки яна ромашкина
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Комментарии (2)
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One Live
22 Августа 2023 в 12:57
через пару лет выложит фото с разбитым лицом!
ингерман
22 Августа 2023 в 12:47
ай.. ай страшнинькая а губы как каровья ... А-ха-ха-ха! )))
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