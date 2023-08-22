Новая девушка Наира Тикнизяна: футболист встречается с «горячей» ведущей «Матч ТВ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и ведущая телеканала «Матч ТВ» Яна Ромашкина, судя по всему, подтвердили свои отношения фотографией из запрещённой социальной сети. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этом.

Намёки

Совсем недавно Яна Ромашкина опубликовала фото вместе с Наиром Тикнизяном, прикрепив сердечко в левом углу и указав аккаунт футболиста. Интересно, что официально пара не подтверждала свой роман, поэтому, приходится складывать пазлы самим. В январе 2021-го Наир стал отцом, у него родился сын Эмилиан, а родила его тогдашняя девушка Тикнизяна Виктория. Отметим, что в то время игрок выступал за ЦСКА и четыре месяца скрывал рождение ребёнка, но клубный аккаунт всё же поздравил своего футболиста, и тогда все об этом узнали.

Намёки на новые отношения появились в программе «Коммент.Шоу» на YouTube ещё до публикации совместного фото. В своём ответе на вопрос: «Яна Ромашкина или забить гол?» футболист выбрал девушку.

Кто такая Яна Ромашкина

29-летняя телеведущая ведёт программу «Все на Матч!». Кроме работы на телевидении, девушка активно занимается пиаром команды из Медиалиги «Родина Медиа», которая принадлежит бывшему футболисту Дмитрию Тарасову и музыканту T-Killah. Ещё Яна часто появляется в программе на YouTube «Это футбол, брат».

Кроме футбольного интереса, у девушки есть уникальная способность. Яна может языком завязывать веточки от ягод, сравнивая себя со знаменитой сценой из детектива «Твин Микс».

Будем болеть за красивую пару в российском спорте

Остаётся только ждать официального подтверждения отношений Наира и Яны. Вряд ли пара ограничится постом в социальных сетях. Да и вообще, как вы относитесь к возможному роману этой пары? Хайп или любовь?