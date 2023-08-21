Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Марсель» сомневается в трансфере Изидора после вылета из Лиги чемпионов эксклюзив

21 Августа 2023 • 14:10 Комментировать
Марсель
...
Брест
26.08 18:00

Французский «Марсель» может отказаться от идеи приобретения нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора. По эксклюзивно информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «провансальцы» всё ещё не делали предложение «железнодорожникам» по трансферу 22-летнего француза.

«Марсель» сомневается в трансфере после того, как не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Решение по Изидору должно быть принято в течение этой недели. Вильсон также интересен другим командам из Франции, которые хотели бы арендовать игрока, однако «Локомотив» рассматривает только продажу на постоянной основе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Вильсон Изидор трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРСЕЛЬ БРЕСТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Августа
16:16 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Спартак» может надёжнее действовать в защите
16:11 · Россия. Премьер-лига
​Первые слова Бабича после трансфера в «Спартак»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев объяснил, почему «Спартак» не является претендентом на чемпионство
16:01 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Зенита» Барриос высказался о победе над «Спартаком»
15:54 · Россия. Премьер-лига
​Зайнутдинов зарегистрирован как игрок «Бешикташа» официально
15:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» готов предложить «Бенфике» за трансфер Нереса 45 миллионов евро слухи
15:46 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё: «Мы привыкли к Личке»
15:38 · Россия. Премьер-лига
​Писарский попал в ДТП и дал комментарий фото
15:32 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Доволен переходом Зайнутдинова в «Бешикташ»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Спартак» сильно отстаёт от «Зенита» по уровню футболистов»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Я бы сохранил Захаряна в «Динамо»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «В ЦСКА явная нехватка кадров» эксклюзив
14:41 · Россия. Премьер-лига
​Бонгонда отметил помощь Промеса
14:36 · Россия. Премьер-лига
​Орлов: «Зенитовцы отрезали Промеса и Соболева от остальных»
14:29 · Россия. Премьер-лига
​Бонгонда: Хотел сыграть с «Зенитом» с первых минут
Все новости
Рекомендуем