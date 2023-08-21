Французский «Марсель» может отказаться от идеи приобретения нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора. По эксклюзивно информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «провансальцы» всё ещё не делали предложение «железнодорожникам» по трансферу 22-летнего француза.

«Марсель» сомневается в трансфере после того, как не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Решение по Изидору должно быть принято в течение этой недели. Вильсон также интересен другим командам из Франции, которые хотели бы арендовать игрока, однако «Локомотив» рассматривает только продажу на постоянной основе.