Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Не думаю, что Абаскаль жаловался на судью»

21 Августа 2023 • 14:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
26.08 19:30

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов не думает, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль жаловался на судью после вчерашнего поражения от «Зенита» в чемпионате России (1:3). Тарханов выразил мнение, что слова испанского специалиста неправильно перевели.

«Я не думаю, чтобы тренер «Спартака» так сказал. Ну как предупреждение может помешать прессингу? Для этого нужно всё время играть на грани фола», – приводит слова Тарханова Vprognoze.

Абаскаль якобы обвинил судью в том, что тот неправильно дал предупреждение Михаилу Игнатову. Это событие по мнению тренера повлияло на ход игры и помешало «Спартаку» прессинговать активней.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Августа
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Бабич: «Надеюсь, что помогу «Спартаку» выиграть титул»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Урал» не выдержит лидерского темпа, а «Краснодар» продолжит бороться за тройку
16:20 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Зенита» Барриос: Я бы не хотел, чтобы мы начинали сезон таким образом
16:16 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Спартак» может надёжнее действовать в защите
16:11 · Россия. Премьер-лига
​Первые слова Бабича после трансфера в «Спартак»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев объяснил, почему «Спартак» не является претендентом на чемпионство
16:01 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Зенита» Барриос высказался о победе над «Спартаком»
15:54 · Россия. Премьер-лига
​Зайнутдинов зарегистрирован как игрок «Бешикташа» официально
15:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» готов предложить «Бенфике» за трансфер Нереса 45 миллионов евро слухи
15:46 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё: «Мы привыкли к Личке»
15:38 · Россия. Премьер-лига
​Писарский попал в ДТП и дал комментарий фото
15:32 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Доволен переходом Зайнутдинова в «Бешикташ»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Спартак» сильно отстаёт от «Зенита» по уровню футболистов»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Я бы сохранил Захаряна в «Динамо»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «В ЦСКА явная нехватка кадров» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем