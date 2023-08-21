Тарханов: «Не думаю, что Абаскаль жаловался на судью»

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов не думает, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль жаловался на судью после вчерашнего поражения от «Зенита» в чемпионате России (1:3). Тарханов выразил мнение, что слова испанского специалиста неправильно перевели.

«Я не думаю, чтобы тренер «Спартака» так сказал. Ну как предупреждение может помешать прессингу? Для этого нужно всё время играть на грани фола», – приводит слова Тарханова Vprognoze.

Абаскаль якобы обвинил судью в том, что тот неправильно дал предупреждение Михаилу Игнатову. Это событие по мнению тренера повлияло на ход игры и помешало «Спартаку» прессинговать активней.