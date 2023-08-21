Чернышов — о возможном переходе Карраскаля в «Динамо»: «Он хороший футболист, я бы пожелал ему только успехов»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в «Динамо».

Специалист отметил, что после ухода из клуба полузащитника Арсена Захаряна «Динамо» необходим футболист, который сможет сходу восполнить потерю. Чернышов пожелал Карраскалю успехов, выразив надежду на то, что колумбийцу удастся быстро освоиться на новом месте.

«Сложно говорить о том, как быстро Хорхе вольётся в коллектив. Он хороший футболист, проводил ряд выразительных игр в футболке «армейцев». Я бы пожелал ему только успехов, если он в итоге выберет «Динамо», — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

В прошлом сезоне Карраскаль провёл за ЦСКА 34 матча, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 7 миллионов евро.