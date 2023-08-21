Тарханов: «У Семака получилось реализовать свои идеи, а у Абаскаля – нет»

Александр Тарханов, бывший тренер московского ЦСКА, подвёл итоги центрального матча пятого тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» принимал у себя дома петербургский «Зенит». Напомним, команда Сергея Семака одержала уверенную победу на выезде со счётом 3:1.

«Абаскаль пытался создать на поле рабочую схему, подготовил замены. Но у него не получилось. У Семака получилось реализовать свои идеи, а у Абаскаля – нет», – цитирует Тарханова Vprognoze.

«Спартак» под руководством Абаскаля начал сезон с трёх побед подряд в чемпионате, но затем дважды подряд оступился. Команда сейчас располагается на шестой строчке в таблице с девятью очками в активе.