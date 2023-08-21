​Арустамян поучаствовал в трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»

Известный журналист Нобель Арустамян поучаствовал в трансфере полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». В материале Sports.ru Арустамяна называют вероятным основным координатором сделки между клубами.

По данным источника, у Арустамяна имелась авторизация на ведение переговоров по Захаряну с европейскими клубами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» получит за трансфер 20-летнего Захаряна 12,5 миллиона евро. Также московский клуб заработает на следующем трансфере полузащитника, получив 15% от его суммы.

Ближайший матч «Реал Сосьедад» проведёт 25 августа – против «Лас-Пальмаса».

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