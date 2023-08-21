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Сенников: «Вендел - сердце «Зенита», он важнее Малкома» эксклюзив

21 Августа 2023 • 13:54 Комментировать
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком».

Вы увидели новые тактические решения Семака?

Нет, он решил играть с одним ярким нападающим. Вендел набирает форму, я ещё в прошлом году говорил, что он куда важнее для командных построений, чем Малком. Вендел – сердце «Зенита».

Да, Вендел оформил дубль, вернувшись в расположение команды. А Марио Фернандес начинает вспоминать российские поля?

Потихоньку. По первым играм было непонятно, зачем его приобрели. В любом случае Марио – классный игрок с большим опытом, сейчас он будет через игры набирать форму. Наверное, функционально его пока не хватает на все 90 минут, но ему надо догонять всех партнёров по многим качествам.

Голы «сине-бело-голубых» – это в большей степени заслуга нападения питерцев или провал обороны «Спартака»?

Первый тайм был за «Зенитом», гости играли с позиции силы, а «красно-белые» ничего не могли сделать. Во втором тайме хозяева начали давить на ворота соперников, но «Зенит» – команда мастеровитая. При счёте 2:1 «Спартак» пошёл ва-банк, так что Кассьерра смог забить в самой концовке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Сенников Малком Филипе Маркус Вендел
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