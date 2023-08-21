​Карасёв подготовил документы для сбора судей УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался о судейском сборе УЕФА, на который его пригласили.

«Я надеюсь, что поеду. Виза и рабочие документы есть, надеюсь, что ничего не изменится. 2 сентября должен полететь, что будет дальше - не знаю, съезжу на сбор, дальше будет видно», - сказал Карасёв, чьи слова приводит ТАСС.

Сбор судей УЕФА пройдёт в швейцарском Ньоне с 3 по 6 сентября.

Карасёв отметил, что он не общался с Роберто Розетти, который в УЕФА возглавляет судейский комитет. Приглашение на сбор российский рефери получил письмом.

Напомним, что в воскресенье Сергей Карасёв судил дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).