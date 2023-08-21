Алип: «Я бы хотел попробовать себя в Европе»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

Ранее сообщалось, что интерес к казахстанскому футболист проявляют «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». Напомним, ранее в «Бешикташ» перешёл партнёр Алипа по сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов.

«Видел, как официально «Бешикташ» представил Зайнутдинова. Обязательно напишу и поздравлю. Конечно, и я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы, в каком чемпионате — готов играть в любом», — цитирует Алипа Sport24.

В текущем сезоне Алип провёл за «Зенит» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета петербургского клуба 23-летний футболист защищает с февраля прошлого года.