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Алип: «Я бы хотел попробовать себя в Европе»

21 Августа 2023 • 13:47 Комментировать
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

Защитник «Зенита» Нуралы Алип признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

Ранее сообщалось, что интерес к казахстанскому футболист проявляют «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». Напомним, ранее в «Бешикташ» перешёл партнёр Алипа по сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов.

«Видел, как официально «Бешикташ» представил Зайнутдинова. Обязательно напишу и поздравлю. Конечно, и я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы, в каком чемпионате — готов играть в любом», — цитирует Алипа Sport24.

В текущем сезоне Алип провёл за «Зенит» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета петербургского клуба 23-летний футболист защищает с февраля прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нуралы Алип
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