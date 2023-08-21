​Зайнутдинов перешёл из ЦСКА в «Бешикташ»

Полузащитник Бактиёр Зайнутдинов перебрался из ЦСКА в «Бешикташ». Как сообщает портал transfermarkt, сумма трансфера 25-летнего футболиста составляет 4,5 миллиона евро. Ещё 500 тысяч евро «армейцы» могут заработать в качестве бонусов. Кроме того, московский клуб сохранил за собой 15% от суммы следующего трансфера Зайнутдинова.

«Бешикташ» на своих ресурсах о трансфере Зайнутдинова пока не объявлял. При этом ТАСС говорит о том, что казахстанский полузащитник уже был представлен болельщикам.

Ближайший матч «Бешикташ» проведёт 24 августа – против киевского «Динамо» в раунде плей-офф Лиги конференций.