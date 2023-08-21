«Лаксальт» поддержал Норманна

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о решении норвежского полузащитника Матиаса Норманна покинуть московский клуб.

Уругвайский футболист заявил, что поддерживает Норманна в этой ситуации.

«Каждый имеет своё персональное мнение, принимает свои решения. Это очень непросто, культурно мы очень разные. Это было решение Норманна, я желаю ему всего хорошего и поддерживаю его», — приводит слова Лаксальта Metaratings.

Напомним, в начале текущего месяца Норманн уведомил «Динамо» о желании покинуть клуб. В общей сложности в составе «бело-голубых» полузащитник провёл 18 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас 27-летний норвежец защищает цвета саудовского клуба «Аль-Раед».