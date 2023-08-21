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«Лаксальт» поддержал Норманна

21 Августа 2023 • 13:32 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о решении норвежского полузащитника Матиаса Норманна покинуть московский клуб.

Уругвайский футболист заявил, что поддерживает Норманна в этой ситуации.

«Каждый имеет своё персональное мнение, принимает свои решения. Это очень непросто, культурно мы очень разные. Это было решение Норманна, я желаю ему всего хорошего и поддерживаю его», — приводит слова Лаксальта Metaratings.

Напомним, в начале текущего месяца Норманн уведомил «Динамо» о желании покинуть клуб. В общей сложности в составе «бело-голубых» полузащитник провёл 18 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас 27-летний норвежец защищает цвета саудовского клуба «Аль-Раед».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт Матиас Норманн
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