​«Локомотив» запросил у РФС мотивировочную часть наказания Дзюбы

Артём Дзюба недавно получил условную дисквалификацию на два матча Премьер-лиги. КДК РФС наказал форварда «Локомотива» за угрозы в адрес журналиста. Московский клуб запросил мотивировочную часть этого решения.

«Локомотив» запросил мотивировочную часть по решению. Мы получили от клуба запрос», - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, чьи слова приводит ТАСС.

Отметим, что последние матчи чемпионата России Артём Дзюба пропустил из-за полученного ранее повреждения.

После пяти туров «Локомотив» имеет шесть зачётных баллов в своём активе. Команда Михаила Галактионова выиграла только один из прошедших матчей сезона РПЛ.