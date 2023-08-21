Кривцов: «Мы полностью переиграли «Локомотив»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением о матче пятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Напомним, «Краснодар» открыл счёт на 47-й минуте встречи благодаря голу Ильзата Ахметова. «Железнодорожники» отыгрались уже в добавленное арбитром время, отличился Антон Миранчук.

«Я считаю, что «Краснодар» наиграл на победу в этой игре. У «Локомотива» не было ни одного момента, мы заслуживали выиграть этот матч. Но, к сожалению, у них один удар — гол. Мы полностью переиграли их на поле», — цитирует Кривцова «РБ Спорт».

В пяти турах РПЛ «Краснодар» набрал 13 очков и сейчас возглавляет турнирную таблицу. Свой следующий матч «быки» проведут 25 августа против «Факела». Начало — в 20:00 по московскому времени.