​«Динамо» заработает на следующем трансфере Захаряна – известны условия

Воспитанник «Динамо» Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» и теперь будет пытаться проявить себя в Испании. Согласно информации Sports.ru, за трансфер 20-летнего Захаряна «бело-голубые» получат от клуба Ла Лиги 12,5 миллиона евро. Бонусы в сделке не прописаны. Зато в сделке прописан процент для «Динамо» от следующего трансфера Захаряна – московский клуб получит 15% от суммы.

Напомним, что Арсен Захарян заключил с «Реал Сосьедадом» трудовое соглашение, которое рассчитано до средины 2029 года. После двух туров чемпионата Испании новая команда Захаряна имеет два зачётных балла в своём активе.

Добавим, что в прошлом сезоне Ла Лиги «Реал Сосьедад» занял четвёртое место и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.