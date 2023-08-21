​Петржела назвал единственного конкурента «Зенита» - это не «Спартак»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал единственного конкурента питерской команды в чемпионской гонке.

«У питерцев только один конкурент – это «Динамо», потому что у «бело-голубых» есть супертренер Марцел Личка», - сказал Петржела, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что в воскресенье «Зенит» на выезде обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Автором дубля стал полузащитник «сине-бело-голубых» Маркус Вендел.

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. На текущий момент, после пяти туров нового чемпионата, на вершине таблицы располагаются «Краснодар» и «Урал». «Зенит» отстаёт на три зачётных балла.