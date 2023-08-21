Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление московского «Динамо» в последних играх Российской премьер-лиги.

Не изменилось ли ваше мнение о перспективах «Динамо» после феерий в последних матчах?

Когда руководство прославленного клуба на сезон ставит задачу войти в пятёрку, тем более в отсутствии европейского «продолжения банкета», - это уже диагноз.

В первом чемпионате СССР, в котором участвовало шесть команд, а «Динамо» набрало 100% очков, пятое место вряд ли кого бы устроило. Сейчас, правда, в чемпионате выступает 16 команд, но и уровень «Нижнего Новгорода» и «Факела» не чета уровню команд из той шестёрки.