Лаксальт: «В команде отличная атмосфера»

Игрок столичного «Динамо» Диего Лаксальт рассказал об атмосфере в раздевалке «бело-голубых» на фоне хорошей формы в последних матчах.

«Последние победы придали нам уверенности в собственных силах. В команде отличная атмосфера, мы сплочены и верим в идеи главного тренера», — заявил уругвайский футболист в интервью изданию «РБ Спорт». Лаксальт также отметил, что «Динамо» делает всё необходимое, чтобы радовать своих болельщиков.

Напомним, что подопечные Марцела Лички одержали четыре победы подряд в рамках Премьер-лиги и Кубка России. В турнирной таблице чемпионата «бело-голубые» находятся на третьем месте с десятью очками.