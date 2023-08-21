Вендел: «Я не понял, почему «Спартаку» дали пенальти»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел прокомментировал момент с пенальти в ворота своей команды во вчерашнем поединке против столичного «Спартака» (3:1).

«Мы не ожидали, что будет назначен пенальти. Я не понял, почему им дали пробить 11-метровый. Самое главное, мы не расслабились, продолжили создавать моменты - в итоге забили в третий раз», - передает слова бразильского футболиста клубная пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что в прошедшей встрече Вендел оформил дубль.

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвертое место в Премьер-лиге, а «Спартак» (9) опустился на шестую строчку.