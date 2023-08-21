Агент Давилы: «Мы находимся на пути в Москву»

Игнасио Хименес, представитель будущего нападающего столичного ЦСКА Виктора Давилы, подтвердил, что игрок отправился в Москву.

«Мы находимся на пути в Москву. Прилетим сегодня, в шесть часов вечера», — заявил агент чилийского форварда, чьи слова приводит издание Sport24. Контракт игрока с москвичами будет рассчитан до 2027 года.

Напомним, что Виктор Давила переходит в стан «армейцев» из мексиканского «Леона», за который нападающий выступал с 2021 года. В минувшем сезоне на счёту 25-летнего футболиста 40 матчей и 13 забитых мячей.