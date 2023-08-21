Медведев - о победе над «Спартаком»: «Зенит» мало кто может обидеть»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о гостевой победе над столичным «Спартаком» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«Всех болельщиков хочу поздравить с победой. Это была очень важная игра. Думаю, те, кто за ней наблюдал, согласятся с тем, что это была игра «Зенита». Нас мало кто может обидеть», - цитирует руководителя «Матч ТВ».

Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась победой «Зенита» со счетом 3:1. Благодаря этому успеху «сине-бело-голубые» понялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» после неудачи опустился на шестую строчку.