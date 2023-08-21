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Батчи прокомментировал слухи об интересе «Спартака»

21 Августа 2023 • 12:26 Комментировать
Краснодар
1:1
Локомотив Москва
окончен

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался об интересе столичного «Спартака».

«Интерес «Спартака»? Я ничего не знаю об этом. Сейчас я на сто процентов сфокусирован на «Краснодаре». Этот сезон я закончу в здесь. Никуда не хочу переходить», — заявил игрок «быков», чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Напомним, что Батчи является футболистом «Краснодара» с сентября прошлого года. На старте текущей кампании игрок сборной Анголы провёл шесть матчей, в которых забил один мяч при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего атакующего футболиста в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Жоау Батчи
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