Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» в матче 5-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (3:1).

- Семак придумал что-то стилистически новое на встречу с «красно-белыми»?

- Новые игроки - новая игра. Футболисты определяют стиль и характер встречи. По сравнению с прошлым сезоном в команде нет только Малкома и Кузяева, зато коллектив пополнили новые качественные футболисты. Думаю, «Зенит» выйдет на более высокий уровень.

- Многих экспертов удивил стартовый план Гильермо Абаскаля. Можете присоединиться к этой точке зрения?

- Не могу, потому что я не эксперт. Я не увидел, чтобы Абаскаль экспериментировал. «Спартак» - нормальная команда, которая прекрасно играла. Не берусь судить Абаскаля, в его действиях я не увидел ничего неожиданного.

- Забитые мячи «Зенита» - это заслуга атаки питерцев или упущение обороны москвичей?

- Здесь и то, и другое. Успехи атаки всегда связаны с недостатками обороны.