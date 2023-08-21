Балахнин: «Найти вратаря лучше Песьякова очень сложно»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об игре вратаря южан Сергея Песьякова.

По мнению специалиста, «Ростов» не нуждается в усилении вратарской линии, поскольку 34-летний Песьяков демонстрирует надёжную игру.

«Не считаю, что «Ростову» необходим новый вратарь. Песьяков — очень приличный голкипер и достаточно надёжный. Да, ошибки есть, но кто может сказать, что у нового вратаря их не будет. Найти вратаря лучше Песьякова очень сложно», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Песьяков провёл за «Ростов» семь матчей, в которых пропустил 12 голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.