Игрок «Зенита» Вендел назвал свои цели на сезон

Бразильский легионер Вендел, который отметился двумя голами за петербургский «Зенит» в матче со «Спартаком» (3:1), поведал о своих целях на этот сезон.

«Планы на этот сезон? Хотел бы забить больше восьми - это моя цель и главная задача. Забить больше восьми и как следует помочь команде!» - приводит слова полузащитника пресс-служба «сине-бело-голубых».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Вендел провел три поединка, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

Трудовое соглашение бразильца рассчитано до середины 2027 года. Трансферный ценник полузащитника – 24 миллиона евро.