Защитник «Зенита» Алип отреагировал на информацию об интересе к себе со стороны турецких клубов

Защитник «Зенита» Нуралы Алип отреагировал на информацию об интересе к себе со стороны турецких клубов.

Ранее сообщалось, что в услугах казахстанского футболиста заинтересованы «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир».

«Моё будущее? Все вопросы — к Александру Ивановичу Медведеву. Отпустить ли он меня в турецкие клубы? Не знаю. Это не я решаю», — цитирует Алипа «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Алипа с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне 23-летний защитник провёл в составе «сине-бело-голубых» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.