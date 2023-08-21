Карасёв рассказал об атмосфере на матче «Спартак» - «Зенит»

Главный арбитр поединка пятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» Сергей Карасёв рассказал об атмосфере на «Открытие Банк Арене».

«Несмотря на Fan ID, столько болельщиков. У меня даже пришли жена с ребенком на стадион, хотя они ходят раз в пять лет. Давление из-за этого? Нет, никакого», - приводятся слова рефери на страницах «Спорт-Экспресса».

«Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:1. Подопечные Сергея Семака с десятью баллами поднялись на четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» поле поражений опустился на шестую позицию. В активе москвичей девять очков.