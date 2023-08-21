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Джикия высказал мнение о трансфере Захаряна

21 Августа 2023 • 11:35 Комментировать

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Я рад за Арсена, пожелал ему удачи. Захарян сделал шаг вперёд, только удачи ему. Я очень хочу, чтобы у него в Испании получилось. Желаю ему этого от всей души и сердца», - приводит слова защитника издание «Чемпионат».

«Динамо» продало Захаряна в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро. Игрок подписал с испанским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года. Сумма отступных, прописанная в контракте 20-летнего полузащитника, составляет 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Георгий Джикия Арсен Захарян
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