Джикия высказал мнение о трансфере Захаряна

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Я рад за Арсена, пожелал ему удачи. Захарян сделал шаг вперёд, только удачи ему. Я очень хочу, чтобы у него в Испании получилось. Желаю ему этого от всей души и сердца», - приводит слова защитника издание «Чемпионат».

«Динамо» продало Захаряна в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро. Игрок подписал с испанским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года. Сумма отступных, прописанная в контракте 20-летнего полузащитника, составляет 75 миллионов евро.