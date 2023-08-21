Червиченко отреагировал на результат матча «Спартак» - «Зенит»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от центрального матча пятого тура чемпионата России между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом».

«Матч понравился. Было хорошо видно противостояние тренеров: кто правильно построил тактику и кто выиграл - тут Семак выиграл. Семак умело ловил «Спартак» на контратаках», - приводятся слова Червиченко на страницах издания «Чемпионат».

Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 20 августа. Победу в противостоянии одержал «Зенит» со счетом 3:1. Питерцы поднялись на четвертое место в турнирной таблице, а москвичи опустились на шестую позицию.