Агент Гарре: «Ничего не знаю об интересе «Зенита» к Бенхамину»

Эмилиано Гарре, отец и агент нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, высказался о возможном переходе 23-летнего аргентинца в «Зенит».

«Ничего не знаю об интересе «Зенита» к Бенхамину. Из санкт-петербургского клуба со мной никто не связывался», — приводит слова Гарре Sport24.

Ранее интерес «Зенита» к Гарре так же опроверг председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

В текущем сезоне Гарре провёл за «Крылья Советов» семь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского вингера в 3 миллиона евро.