«Альмерия» анонсировала трансфер Бабича в «Спартак»

В испанской «Альмерии» высказались о потенциальном переходе защитника Срджана Бабича в московский «Спартак». Накануне игрок посетил поединок пятого тура Премьер-лиги между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» (1:3).

«Скоро все будет объявлено официально», - приводятся слова представителей клуба на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Срджан играет за «Альмерию» с лета 2021 года. В составе испанского коллектива центральный защитник провел 75 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.