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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вендел - в числе лучших 11 игроков 5-го тура РПЛ

21 Августа 2023 • 10:52 Комментировать

Журналисты издания «Чемпионат» составили свою версию символической сборной пятого тура Российской премьер-лиги. В нее были включены представители «Урала», «Зенита», «Рубина», «Спартака», «Сочи», «Ахмата», «Факела» и «Динамо».

Вратарь: Помазун («Урал»).

Защитники: Сантос («Зенит»), Грицаенко, Мартынович (оба – «Рубин»).

Полузащитники: Бериша («Ахмат»), Вендел («Зенит»), Лаксальт («Динамо»), Крамарич («Сочи»).

Нападающие: Нгамалё («Динамо»), Марков («Факел»), Силвейра («Сочи»).

По итогам пяти туров чемпионата России на первом месте расположился «Краснодар». Вторую позицию занимает «Урал», а топ-3 замыкает «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Помазун Дуглас Сантос Муми Нгамалё Маркус Вендел
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