Клаудиньо прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался о гостевой победе над столичным «Спартаком» в поединке пятого тура чемпионата России. «Сине-бело-голубые» выиграли на «Открытие Банк Арене» со счетом 3:1.

«Важная победа в матче со «Спартаком», которая была нам нужна. Вопросы к судейству? Я не люблю говорить на эту тему. Что касается пенальти, исходя из того, что я видел, думаю, это пенальти», - приводит слова бразильского футболиста издание«Чемпионат».

Благодаря вчерашней победе «Зенит» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Спартака», то «народная команда» опустилась на шестую позицию.