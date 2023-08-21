Кассьерра: «Я скучаю по Малкому»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался об уходе из петербургского клуба нападающего Малкома, который нынешним летом перебрался в саудовский «Аль-Хиляль».

«Конечно, уход Малкома сказался на команде, он хороший игрок. Я скучаю по нему, но он уже в Саудовской Аравии и наслаждается в новой команде», — цитирует Кассьерру Metaratings.

Напомним, что «Зенит» заработал на трансфере Малкома рекордные для российского футбола 60 миллионов евро. За свой новый клуб 26-летний бразилец успел провести пять матчей и забить в них пять голов.

После пяти туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 26 августа против «Урала». Начало — в 15:00 по московскому времени.