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«Зенит» усилится аргентинским нападающим

21 Августа 2023 • 10:34 Комментировать

Нападающий Бенхамин Рольхейсер, выступающий за аргентинский «Эстудиантес», продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом рапортует таблоид The Sun.

По данным источника, «Зенит» близок к договоренности с аргентинским клубом по трансферу футболиста. Сумма сделки составит порядка 14 миллионов евро. В споре за игрока петербургский клуб опередил нескольких представителей английского чемпионата.

Рольхейсер провел за «Эстудиантес» 39 поединков во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в три миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Эстудиантес трансферы футбола - лето 2023 Бенхамин Рольхейсер
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