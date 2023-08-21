«Зенит» усилится аргентинским нападающим

Нападающий Бенхамин Рольхейсер, выступающий за аргентинский «Эстудиантес», продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом рапортует таблоид The Sun.

По данным источника, «Зенит» близок к договоренности с аргентинским клубом по трансферу футболиста. Сумма сделки составит порядка 14 миллионов евро. В споре за игрока петербургский клуб опередил нескольких представителей английского чемпионата.

Рольхейсер провел за «Эстудиантес» 39 поединков во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в три миллиона евро.