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Миранчук: «Мы понимаем, что надо делать, чтобы исправить ситуацию»

21 Августа 2023 • 10:26 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
27.08 20:00

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался о выступлениях своей команды в нынешнем сезоне.

По словам футболиста, в команде осознают, что сейчас «Локомотив» показывает не лучшую свою игру, однако все понимают, как исправить сложившуюся ситуацию.  

«Мы прекрасно осознаём, что полтора‑два месяца назад играли в совсем другой футбол. Но это нормально, бывают разные периоды. Главное, мы понимаем, что надо делать, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

В пяти турах РПЛ «Локомотив» набрал шесть очков и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 27 августа против «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук
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СОЧИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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