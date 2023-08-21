Галактионов назвал причины тяжёлого старта «Локомотива» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил тяжёлый старт «железнодорожников» в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в пяти турах РПЛ «Локомотив» набрал шесть очков и расположился на 10-м месте турнирной таблицы.

По мнению Галактионова, нестабильная игра его команды обусловлена большим количеством молодых футболистов в составе. Также тренер посетовал на отсутствие нападающего Артёма Дзюбы.

«В «Локомотиве» сейчас собрано много молодых ребят, а молодым футболистам свойственна нестабильность. Ещё как некстати выбыл центральный нападающий, Артём Дзюба», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 27 августа против «Сочи». Начало — в 20:00 по московскому времени.