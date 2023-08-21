Болельщик Кузьмичёв наехал на главного тренера «Спартака» Абаскаля

Известный болельщик московского «Спартака», видеоблогер Юрий Кузьмичёв разразился критикой в адрес главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча пятого тура Премьер-лиги с петербургским «Зенитом». «Красно-белые» на домашнем стадионе уступили принципиальному сопернику со счетом 1:3.

«Меня достало слушать бред, который втирает Абаскаль на пресс конференциях. Ощущение, что тренер либо считает нас всех кретинами, либо просто не способен признавать свои ошибки.

Абаскаль должен был извиниться и взять ответственность. Но на такое способен был другой тренер! К слову он и на судей всех собак не вешал», - написал болельщик в своем телеграм-канале «У Кузьмича».

После пяти туров «Спартак» с девятью очками занимает шестое место в таблице РПЛ.