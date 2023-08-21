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Болельщик Кузьмичёв наехал на главного тренера «Спартака» Абаскаля

21 Августа 2023 • 10:10 Комментировать (2)

Известный болельщик московского «Спартака», видеоблогер Юрий Кузьмичёв разразился критикой в адрес главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча пятого тура Премьер-лиги с петербургским «Зенитом». «Красно-белые» на домашнем стадионе уступили принципиальному сопернику со счетом 1:3.

«Меня достало слушать бред, который втирает Абаскаль на пресс конференциях. Ощущение, что тренер либо считает нас всех кретинами, либо просто не способен признавать свои ошибки.

Абаскаль должен был извиниться и взять ответственность. Но на такое способен был другой тренер! К слову он и на судей всех собак не вешал», - написал болельщик в своем телеграм-канале «У Кузьмича».

После пяти туров «Спартак» с девятью очками занимает шестое место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Кузьмичёв Гильермо Абаскаль
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Комментарии (2)
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ингерман
21 Августа 2023 в 11:06
ай чё наехал на тренира.. чел прально гов0рит.. сразу видаць фишку рубиц.. без абас.аля вы б ужо в пердиви бились за выживанье.. дайте чуваку нормуль поработаць.. А-ха-ха-ха! )))
sierge
21 Августа 2023 в 10:49
Ностальгия по Каррере к сожалению в прошлом
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