Нигматуллин: «Такое ощущение, что игроки «Спартака» боятся «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Руслан Нигматуллин раскритиковал «красно-белых» за игру против петербургского «Зенита», которая завершилась домашним поражением 1:3 в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«Такое ощущение, что они боятся «Зенит» и не верят в себя, победного духа не наблюдается», – цитирует Нигматуллина«Газета.Ру».

Напомним, «Спартак» уже 6 лет не может обыграть «Зенит» в рамках чемпионата России. Петербургская команда за счёт вчерашней победы поднялась на четвёртое место в турнирной таблице. Московский «Спартак» опустился на шестую строчку.