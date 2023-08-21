Ташуев: «Спартак» проиграл сражение, но не более того»

Бывший тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал результат матча между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в пятом туре Российской премьер-лиги. Напомним, «сине-бело-голубые» обыграли «красно-белых» на выезде со счётом 1:3.

«Это всего лишь матч. «Спартак» проиграл сражение, но не более того. Думаю, впереди еще будут нормальные игры», – цитирует Ташуева «Газета.Ру»

«Спартак» в последний раз обыгрывал «Зенит» в чемпионате России в ноябре 2017 года. После вчерашнего поражения команда Гильермо Абаскаля опустилась на шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.